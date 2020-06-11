ريال مدريد يحتاج 80 مليون يورو لضم بديل راموس

علم ريال مدريد بسعر المدافع البديل المنتظر لنجمه الحالي سيرخيو راموس، قائد الفريق والذي يتبقى عام واحد في عقده مع النادي الأبيض الذي ينتهي في صيف 2021.

وكان راموس قد وضع شرطاً بأن يجدد عقده لموسمين، وهو ما لا يتوافق مع سياسة النادي الملكي، حيث يفضل ريال مدريد تجديد تعاقده مع لاعبيه الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، لمدة موسم تلو الآخر، ولكن ذلك مرهون بمدى حفاظ اللاعب على مستواه وكذا قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة.

ورغم ما ذكرته صحيفة ”آس” الإسبانية، بإن ريال مدريد سيجدد ارتباطه مع راموس لمدة موسم واحد فقط، لينتهي بذلك في صيف 2022، وموافقة اللاعب على ذلك، لكن ذلك لم يتأكد بعد وربما يكتفي النادي الموسم المقبل فقط ويجلب مدافع جديد.

وتعرف الملكي على سعر ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان والذي يعد أبرز أهداف الميرينغي في مركز الدفاع حتى يكون صاحب الـ 25 هو الخليفة المنتظر لقائد الخط الخلفي للفريق والذي وصل لعامه 34.

ويقدر سعر الدولي السلوفاكي الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2023 بمبلغ 80 مليون يورو، وما أعلنته صحف إيطاليا وسط اهتمام ريال ومانشستر سيتي باللاعب.