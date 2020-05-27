ريال مدريد يحتفل بذكريات لقبين سابقين

احتفل ريال مدريد أمس بذكرى الفوز باثنين من أهم الألقاب في تاريخه وهما لقب الدوري الإسباني لموسم 2000-2001 ولقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

وأشار النادي الملكي إلى ذكريات التتويج بكل من اللقبين على موقعه أمس حيث توج في 26 مايو 2001 بلقبه الـ 28 في الدوري الإسباني بعد الفوز الساحق 5-0 على آلافيس بملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الفريق في مدريد وكان هذا الفوز قبل آخر مرحلتين من المسابقة وقتها.

وقدم ريال بقيادة مديره الفني حينها فيسنتي دل بوسكي عرضاً قوياً في هذه المباراة وسجل الأسطورة راؤول غونزاليس هدفين فيما تكفل غوتي وفيرناندو هييرو وإيفان هيليغيرا بالأهداف الثلاثة الأخرى.

ورفع ريال رصيده نهاية الموسم إلى 80 نقطة مقابل 73 نقطة لديبورتيفو لا كورونا الذي أحرز المركز الثاني وتوج راؤول بلقب هداف المسابقة في ذلك الموسم برصيد 24 من بين 81 هدفاً لريال الذي كان الأعلى تهديفاً بين فرق المسابقة في نفس الموسم.

وبعد 17 عامًا، وفي نفس التاريخ 26 مايو، ولكن في عام 2018، سجل كريم بنزيمة وغاريث بايل ثلاثة أهداف ليقودا ريال إلى الفوز 3-1 على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الأوكرانية كييف ليكون اللقب الثالث على التوالي للملكي في المسابقة خلال ثلاثة مواسم متتالية وهو الثالث عشر للفريق في تاريخ البطولة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، كسر بنزيمة حاجز الصمت في الملعب الأولمبي بكييف وسجل هدف التقدم في الدقيقة 51.

وعادل ليفربول بعدها بدقائق عن طريق ساديو ماني قبل أن يتقدم بايل لريال في الدقيقة 64 ثم سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 83 ليحسم اللقاء تماماً.

وكان اللقب هو الرابع للريال في المسابقة في غضون خمسة مواسم كما منح هذا اللقب كبرياءً هائلاً لزين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعدما قاد ريال مدريد للفوز باللقب الأوروبي في ثلاثة مواسم متتالية.