ريال مدريد يحدد المرشحين لخلافة مودريتش

كشف تقرير إسباني الخميس عن أربعة لاعبين يمكنهم خلافة لوكا مودريتش في خط وسط ريال مدريد بحال قرر الأخير الاعتزال رغم تمسك الملكي بخدماته وخصوصاً المدير الفني زين الدين زيدان.

واقترب الكرواتي من اعتزال كرة القدم بعد اقترابه من عامه الـ 35 وتحقيق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.

ووفقاً لموقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، فإن اللاعبين الأربعة الذين يمكنهم تعويض مودريتش هم مارتن أوديغارد ومانويل لوكاتيلي ويوليان براندت وفابيان رويز.

ويلعب أوديغارد حالياً في صفوف ريال سوسييداد على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث قدم موسماً رائعاً مع الفريق الباسكي قبل التوقف.

وتمتد إعارة النرويجي الشاب لموسمين إلا أن مدريد ربما يفعل كل ما هو ممكن لقطع إعارته واستعادته هذا الصيف بعد التحسن الكبير في مستواه.

أما مانويل لوكاتيلي (22 عاماً) فيلعب في صفوف ساسوولو وتبلغ قيمته 15.5 مليون يورو، حيث نشأ في أكاديمية شباب ميلان وأتالانتا، ويمكن أن يكون بديلاً جيداً لمودريتش.

والاسم الثالث هو براندت (24 عاماً) لاعب بوروسيا دورتموند، وتبلغ قيمته ما يقرب من 40 مليون يورو، وقد خاض 33 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 8 أخرى.

أما الاسم الرابع والأخير فهو رويز، لاعب نابولي الذي انضم إليه قادماً من ريال بيتيس.

لكن محللين يؤكدون أنه إذا أراد ريال ضم رويز فسيواجه مشكلة قوية، تتمثل في أن هناك العديد من الفرق الأخرى التي ترغب في شرائه، الأمر الذي سيزيد قيمته المالية.

وبعيداً عن الخليفة الذي سيرتدي قميص مودريتش، يذكر أن زيدان يبدي رغبة كبيرة في بقاء النجم الكرواتي لموسم إضافي على أقل تقدير، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري الأبطال والاستفادة من خبراته.

وقد يتسبب قرار زيدان في تأجيل عودة أديغارد وتمديد إعارته هناك.

يأتي ذلك رغم رغبة إدارة النادي الملكي في رؤية أوديغارد بقميص الفريق الموسم القادم، إلا أن القرار النهائي سيكون للمدير الفني.