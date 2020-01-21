ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن حكيمي

أشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد حدد سعر التخلي عن خدمات النجم أشرف حكيمي، المعار لبوروسيا دورتموند حالياً.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن إدارة النادي الملكي اشترطت الحصول على 45 مليون يورو كحد أدنى للسماح للدولي المغربي بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من إعجاب المدرب زين الدين زيدان بقدرات حكيمي، نظراً لتألقه اللافت بقميص دورتموند هذا الموسم، إلا أنه لن يمانع في رحيل الظهير الشاب إذا ما وصل عرض مناسب.

وكان حكيمي قد أعلن في وقت سابق أنه لم يحسم موقفه النهائي من العودة لريال مدريد أو الاستمرار في صفوف دورتموند بعد نهاية إعارته، مؤكداً أنه سيدرس الأمر نهاية الموسم الجاري.

ويسعى دورتموند لشراء المغربي بشكل نهائي، بعد أن أصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلته.

كما يبدو بايرن ميونيخ من بين أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات حكيمي، وهو ما يمهد لصراع مشتعل بين قطبي البوندسليغا الصيف القادم من أجل حسم الصفقة.

وشارك حكيمي هذا الموسم في 18 مباراة بالبوندسليغا، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف أخرى، بالإضافة لتسجيله 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.