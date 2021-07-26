ريال مدريد يحدد سعر بيع آسينسيو

بات مستقبل ماركو آسينسيو مع ريال مدريد موضع شك كبير بعدما كشف موقع "إل جول ديجيتال" الإسباني أن النادي يخطط لبيعه هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو.

وترغب إدارة النادي الملكي التخلص من اللاعبين الفائضين عن الحاجة، ويبدو آسينسيو من الأسماء المرشحة للرحيل بعدما باءت محاولاته في إثبات نفسه مع الفريق بالفشل.

وشارك صاحب الـ 25 عاماً في 48 مباراة الموسم الماضي وجد الشباك خلالها 7 مرات، كما صنع هدفين آخرين فقط.

ورغم أن النادي ليس مضطراً لبيع نجم الوسط سريعاً، إلا أنه سيكون منفتحاً لفكرة التخلي عنه إذا ما وصله عرض مناسب خلال الأسابيع القادمة قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفي.

هل سيبقى آسينسيو في ريال مدريد؟

ويحتاج اللاعب للمشاركة بانتظام كونه وصل إلى عامه الـ 25، لكن ريال مدريد لن يمنحه الفرصة التي يريدها على الأغلب لتوفر خيارات أخرى أكثر قدرة على العطاء، مما يعني أن الرحيل بات الحل الأنسب.

وسيكون أمام المدرب كارلو أنشيلوتي مجال لتجربة الدولي الإسباني الذي مثل بلاده في 26 مباراة دولية خلال الأسابيع القادمة قبل انطلاق الموسم للوقوف على قدراته وإسهاماته مع الفريق.