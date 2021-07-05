ريال مدريد يحدد كيفية ضم بوغبا

أكدت تقارير بريطانية أن بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، لم يخرج من حسابات ريال مدريد.

وكان الدولي الفرنسي هدفاً أساسياً لمواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي على مدار موسمين، لكن مسؤولي الميرينغي لم ينفذوا طلب “زيزو” الذي رحل نهاية الموسم المنصرم، بسبب مغالاة مانشستر يونايتد في مطالبه المادية، حيث طلب قرابة 100 مليون يورو نظير بيعه.

وكشفت صحيفة “دايلي إكسبريس” عن خطة وضعها ريال لضم لاعب الوسط الصيف القادم.

وأوضحت أن عقد بوغبا ينتهي مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل، ويرفض توقيع عقدٍ جديد، وبالتالي هناك إمكانية لضمه مجاناً.

أما الشياطين الحمر فيدركون جيداً أن نجم الفريق يراوغ من أجل عدم التجديد، وعلى الرغم من جهودهم للإبقاء عليه، إلا أنهم يرحبون ببيعه هذا الصيف، لجمع الأموال وتجنب رحيله مجاناً حينما ينتهي عقده.

يوفنتوس يرغب باستعادة بوغبا

وأشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس مهتم أيضاً باستعادة اللاعب، إلا أن مانشستر يونايتد يفضل انتقاله لريال مدريد، كجزء من صفقة ضم مواطنه رافاييل فاران.

بدوره، لا يفكر ريال مدريد في التخلي عن مدافعه في صفقة تبادلية، ويرغب في الحصول على 70 مليون يورو مقابل بيعه، من أجل استثمار هذه الأموال في صفقة كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

يذكر أن عقد بوغبا سينتهي في صيف 2022، ويمكن ضمه مجاناً بعدها.