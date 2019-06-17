ريال مدريد يحدد موعداً نهائياً لإتمام صفقة بوغبا

ذكرت تقارير بريطانية، أن إدارة ريال مدريد، ترغب في إنهاء صفقة بول بوغبا، قبل بداية الشهر الجديد، وإلا سيضطر النادي للانسحاب من الصفقة.

وفجر بطل العالم قنبلة من العيار الثقيل، بالاعتراف جهراً برغبته في الرحيل عن أولد ترافورد بحثاً عن مغامرة جديدة، وذلك بالتزامن مع التقارير المحدّثة عن ارتباط اسمه بمشروع المدرب زين الدين زيدان، باعتباره الصفقة الصيفية السادسة المتوقعة.

واليوم الاثنين، زعمت صحيفة "ميترو" البريطانية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، أعطى تعليمات صارمة، بالضغط على المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد ودوارد، لإنهاء المفاوضات في فترة أقصاها حتى الأول من الشهر القادم.

وقالت الصحيفة أن بيريز ومجلس إدارته، يرغبون في إنهاء ملف الصفقات قبل بداية معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، والذي سينطلق بداية من الثامن من يوليو في كندا، وذلك بناء على رغبة زيدان، الذي يريد بدء معسكره بقائمة لاعبين كاملة.

في الوقت ذاته، لفت المصدر إلى أن مهمة ريال مدريد لإطلاق سراح بوغبا لن تكون سهلة، في ظل تحفظ إدارته الأميركية على فكرة البيع، حتى بعد تصريحاته النارية، إلا إذا فشلت جميع المحاولات، سيضطر يونايتد للبيع، لكن ليس العثور على بديل من أسماء كثيرة مرشحة كبدائل للفرنسي.

وبحال تمت الصفقة، سيصبح بوغبا سادس صفقات ريال هذا الصيف بعد إيدير ميليتاو ورودريغو وفيرلان ميندي ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد.