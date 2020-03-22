ريال مدريد يحسم موقفه بشأن تجديد عقد حكيمي

ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد يستعد لتجديد عقد أشرف حكيمي، الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل، لمدة 4 مواسم جديدة، إذ يتوقعون له مستقبلاً عظيماً.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ريال مدريد حسم موقفه بتجديد عقد الدولي المغربي لأربعة مواسم، عقب العروض اللافتة التي قدمها رفقة بوروسيا دورتموند.

وتنتهي إعارة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى دورتموند، نهاية الموسم الجاري، بعدما دامت على مدار موسمين، ورغم ذلك فإن لدى مدافع الأسود مخاوف من العودة إلى الفريق الملكي، لأنه يخشى أن يصبح بديلاً على عكس ما هو عليه تحت إشراف مدربه الحالي لوسيان فافر.

وأوضح المصدر أن الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، لم يخف إعجابه بالدولي المغربي، إذ يرجح أن يعتمد عليه لخلافة الظهير داني كارفاخال، الذي يشغل حاليا المركز ضمن خطط الإدارة التقنية.

ولم يحسم نجم الأسود الشاب بعد موقفه، إذ قال في وقت سابق: "قلبي منقسم بين مدريد ودورتموند، لا يزال عقدي ساري المفعول لستة أشهر أخرى، وهناك العديد من المباريات أنا من يجب أن يقيم الوضع، ما هي المزايا في دورتموند ونظيرتها في ريال وماذا ينتظرني هناك".

يشار إلى أن حكيمي مطلوب من قبل عدة أندية أوروبية عملاقة، يتقدمها بايرن ميونيخ ويوفنتوس، كما وصلته عروض من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تشبث فريقه الحالي بخدماته ورغبته في شراء عقده بشكل نهائي.