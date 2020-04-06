ريال مدريد يحصن حكيمي بالتمديد لموسم واحد

قرر ريال مدريد وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، تمديد عقد أشرف حكيمي، المعار لبوروسيا دورتموند، لمدة موسم واحد.

وأقدم النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز على الاحتفاظ بخدمات الدولي المغربي الواعد، بغية قطع الطريق على بايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان الراغبة في التعاقد معه نهاية الموسم الحالي.

وأكدت ذات الصحيفة، أن ريال يسير نحو تمديد عقد حكيمي حتى صيف عام 2023، إذ اقترح عليه شروطا جديدة لتأمين بقائه لثلاث سنوات مقبلة على الأقل، أي إلى غاية 2026.

وقالت الصحيفة: “يحب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حكيمي منذ الولاية الأولى له في سانتياغو بيرنابيو، كما أن المغربي كان قريبا من عائلة زيزو خاصة نجله لوكا”.

وحسب معطيات دقيقة، فإن حكيمي يتوفر على لياقة بدنية قوية بجانب تعدد مراكزه وقدرته على هز الشباك مما يمنحه سرعة عالية، حيث استطاع تحقيق رقماً قياسياً في الدوري الألماني أمام لايبتزيغ بحصد لقب أسرع لاعب بسرعة 36.2 كم/ساعة.

يذكر أن حكيمي تألق بشكل لافت في ثاني مواسمه رفقة دورتموند وسجل 7 أهداف، وصنع 10 أخرى بمجموع مشاركة 2900 دقيقة.