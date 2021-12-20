ريال مدريد يحضر لصفقة تبادلية ضحيتها ماريانو دياز

يحضر ريال مدريد وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني لإبرام صفقة تبادلية مع جاره إشبيلية من أجل الظفر بتوقيع المدافع الفرنسي جولز كوندي سيضحى من خلالها بمهاجمه ماريانو دياز.

وعانى دياز في تثبيت قدميه ضمن تشكيلة الميرينغي منذ تصعيده للفريق الأول موسم 2016-2017.

ورغم تعاقب المدربين على ملعب سانتياغو بيرنابيو منذ ذلك الحين، إلا أن أي منهم لم ينجح في توظيف قدرات المهاجم القادم من جمهورية الدومينيكان.

ويخطط ريال مدريد لعرض خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ضمن صفقة استقطاب كوندي من جاره الأندلسي مستغلاً حاجة المدرب جولين لوبيتيغي لمهاجم في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يذكر أن كوندي (23 عاماً) يعد هدفاً للعديد من أندية أوروبا الكبرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد، علماً بأن إشبيلية سيكون مستعداً لبيع الفرنسي إذا ما وصله عرض قيمته ما بين 50-60 مليون يورو.