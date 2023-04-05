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ريال مدريد يحقق ريمونتادا استثنائية ويبلغ نهائي كأس إسبانيا على حساب برشلونة

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 08:59
بنزيمة (وسط) يقود ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا (المصدر: أ ف ب)
بنزيمة (وسط) يقود ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - أمطر ريال مدريد شباك غريمه ومستضيفه برشلونة برباعيةٍ نظيفة ليلة الأربعاء على أرضية ملعب كامب ناو في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان البارسا قد فاز ذهاباً بهدفٍ دون رد، لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حقق "ريمونتادا" جديدة منحته بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بمجموع المواجهتين 4-1.

قدم ريال أداءً قوياً فيما لم يظهر برشلونة بالمستوى المطلوب رغم إهدار لاعبيه عدة فرص واستحواذه على الكرة بشكلٍ أكبر خصوصاً في الشوط الأول.

وأثبت المتألق كريم بنزيمة من جديد علو كعبه بتسجيل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 50 و (58 من ركلة جزاء)، و80، بعدما افتتح زميله فينيسيوس جونيور التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات (45+1).

وسيلاقي ريال مدريد في المباراة النهائية خصمه أوساسونا الذي تجاوز بدوره عقبة أتلتيك بلباو.

ويقام النهائي يوم السبت 6 مايو المقبل على أرضية ملعب لا كارتوخا.

كلمات دالة:ريال مدريدبرشلونةكأس ملك إسبانياكريم بنزيمةفينيسيوس جونيور

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