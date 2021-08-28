ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على بيتيس

تفوق ريال مدريد بصعوبة على مستضيفه ريال بيتيس وهزمه بهدفٍ دون رد على ملعب بينتو فيامارين لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف انتصار الفريق الملكي عن طريق الظهير داني كارفاخال الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها على الطائر بطريقة مميزة على يمين الحارس روي سيلفا في الدقيقة الحادية والستين من اللقاء.

بهذا الانتصار الثمين، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً وبفارق الأهداف عن إشبيلية وفالنسيا ومايوركا أصحاب الرصيد ذاته.

أما ريال بيتيس فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الرابع عشر.