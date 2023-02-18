ريال مدريد يحقق فوزاً متأخراً على أوساسونا

تفوق ريال مدريد على مستضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين ليلة السبت في المباراة التي جرت على ملعب إل سادار ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء الهدفان في الدقائق الأخيرة من اللقاء وبالتحديد في الدقيقتين 78 و 90+2 عن طريق فيديريكو فالفيردي وماركو آسينسيو على التوالي.

وألغى الحكم هدفاً للفريق الملكي في الدقيقة 89 سجله فينيسيوس جونيور بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (VAR).

ريال مدريد يواصل تحقيق الانتصارات

بهذه النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط مؤقتاً عن برشلونة متصدر الترتيب.

فيما بقي رصيد أوساسونا ثابتاً عند 30 نقطة في المركز العاشر.