ريال مدريد يختار أسطورة النادي بديلًا لكارلو أنشيلوتي

يبحث ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي عن بديل للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي تشير التقارير إلى أنه قد يرحل عن النادي في نهاية موسم 2024.

ولم يكن الموسم الماضي مرضيًا لجماهير الأبيض الملكي، حيث خرج الفريق برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تفوق برشلونة في الدوري الإسباني واستطاع الفوز باللقب.

ريال مدريد يحدد بديل كارلو أنشيلوتي

بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن أن أنشيلوتي قد ينتقل لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، بدأ الريال بالبحث عن البديل المناسب الذي سيعيد الفريق لمنصات التتويج الفترة القادمة.

ووفقًا لموقع "Daily Mail"، فإن فلورنتينو بيريز قد يختار أسطورة ريال مدريد تشابي ألونسو ليحل محل أنشيلوتي بمجرد مغاردته، حيث أن يشغل حاليًا منصب المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، واستطاع أن يفوز معهم في 13 مباراة من أصل 26 وتمكن من إنهاء الموسم في المركز السادس مع تأمين مقعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يشار إلى أن تشابي ألونسو ينتهي عقده مع نادي باير ليفركوزن في عام 2024، مما يعني أنه سيكون قادرًا على تولي منصب التدريب في ريال مدريد بعد مغادرة أنشيلوتي للنادي.