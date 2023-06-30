ريال مدريد يختار 3 بدائل بحال فشل صفقة كيليان مبابي

وضعت إدارة ريال مدريد 3 نجوم كبدائل بحال فشل مساعي التعاقد مع الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكشف موقع "كادينا سير" الإسباني أن النادي الملكي بات يستهدف ضم واحد من الثلاثي الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي).

وبات ريال مطالباً بالتعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل أيقونته الفرنسية كريم بنزيمة صوب اتحاد جدة.

ولطالما ارتبط مبابي بارتداء قميص الميرينغي، إلا أن مطالب الباريسيين الضخمة والتي تصل لنحو 200 مليون يورو لم تعجب النادي الإسباني.

وتبدو صفقة فلاهوفيتش الأكثر سهولة مبدئياً، تليها تلك الخاصة بكين، إلا أن استقطاب أوسيمين سيكلف ريال مدريد مبالغ طائلة قريبة من تلك التي يطالب باريس سان جيرمان بها للاستغناء عن مبابي هذا الصيف.

يذكر أن عقد الهداف الفرنسي مع النادي الباريسي سينتهي صيف العام المقبل، مما يعني أنه سيصبح لاعباً حراً مع نهاية الموسم القادم.