ريال مدريد يخسر جهود خاميس قرابة الشهر

تعرض صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريغيز لإصابة في ركبته اليسرى ليتلقى الملكي خبراً سلبياً جديداً خلال فترة التوقف الدولي.

وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن احتمالية إصابة الكولومبي بقطع في الرباط الصليبي، لكن الفحوصات الطبية أكدت أن الأمور ليست بهذا السوء.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت الفحوصات الطبية إصابة خاميس بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى دون وجود تمزق.

وسيحتاج نجم ريال مدريد للغياب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، لينضم إلى قائمة الغائبين بسبب الإصابة.

وكان خاميس قد تعرض لإصابة أخرى في الركبة بداية الموسم الحالي غاب على إثرها حوالي شهر، قبل أن يعود ويحجز مكاناً له ضمن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.

بعد عودته، قدم نجم بايرن ميونيخ السابق أداءً مميزاً مما جعله أحد أهم لاعبي ريال مدريد في الفترة التي استعاد فيها أداءه المتوازن واستفاق من بدايته السيئة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة برشلونة.