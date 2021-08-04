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ريال مدريد يخسر خدمات كروس بداعي الإصابة

منشور 04 آب / أغسطس 2021 - 10:43
كروس (يسار) خلال تدريبات ريال مدريد (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
كروس (يسار) خلال تدريبات ريال مدريد (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)

يعاني الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد من إصابة في الفخذ.

وغاب لاعب بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن السابق عن فترات طويلة خلال موسم 2020-2021، وسيركز في الفترة القادمة على التعافي من هذه الإصابة.

وكشف النادي الإسباني في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا توني كروس، تم تشخيص إصابته في الفخذ بانتظار المزيد من التقييمات."

إصابة جديدة لـ كروس

وتشكل هذه الإصابة ضربة موجعة للنجم الألماني تحديداً بعدما اعتزل تمثيل منتخب دولياً حتى يركز على مسيرته مع ريال مدريد.

وخاض البالغ عمره 31 عاماً منافسات بطولة يورو 2020 مع المانشافت، إلا أن مسيرة الفريق انتهت بشكل مبكر منذ دور الـ 16 على يد نظيره الإنجليزي صاحب الضيافة الذي هزمه بهدفين دون رد.

كلمات دالة:توني كروسريال مدريدمتخب ألمانيايورو 2020

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