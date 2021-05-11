ريال مدريد يخسر خدمات ميندي لما تبقى من الموسم

أعلن ريال مدريد عن تفاصيل إصابة الظهير فيرلاند ميندي قبل أيام من حسم لقب الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان أصدره النادي، لكنه لم يكشف من خلاله عن فترة غياب النجم الفرنسي المتوقعة.

وكتب ريال: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلاند ميندي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من التهاب في قصبة الساق، وسيتم تقييم تطور حالته".

وأشارت تقارير أن الموسم الخاص بميندي قد انتهى، وأنه لن يلحق بما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وغاب ميندي عن اللقاء أمام إشبيلية 2-2 في الدوري الإسباني.

وأصيب الفرنسي في مواجهة تشيلسي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث غادر الملعب في الدقيقة الـ 63 من اللقاء.

يذكر أن ريال مدريد على موعد مع ثلاث مباريات صعبة في ختام الموسم المحلي أمام غرناطة وأتلتيك بلباو وفياريال.