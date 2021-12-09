ريال مدريد يخشى التسرع بإشراك بنزيمة في الديربي

يخيم الغموض حول إمكانية مشاركة النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد في لقاء ديربي العاصمة المرتقب الأسبوع القادم.

ويخوض ريال صاحب الصدارة مواجهة مهمة أمام غريمه أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل ضمن الدوري الإسباني.

وتعرض المهاجم الفرنسي للإصابة خلال مواجهة ريال سوسييداد مطلع الأسبوع ليغيب عن اللقاء أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويتدرب بنزيمة حالياً في الصالة الرياضية وسيتم تقييم حالته البدنية يومي الخميس والجمعة لتحديد ما إذا كان بإمكان المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليه في الديربي.

وإذا عجز الهداف المخضرم عن التواجد، سيعتمد أنشيلوتي على زميله لوكا يوفيتش.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية ثاني الترتيب.