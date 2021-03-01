ريال مدريد يخشى ضياع صفقة هالاند

كشفت موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني عن حالة من القلق داخل ريال مدريد على مصير صفقة إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بسبب أندية الدوري الإنجليزي.

وسيشعل صاحب الـ 20 عاماً الصراع بين عمالقة أوروبا في الصيف، بعد تألقه اللافت بقميص دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفاً في 25 مباراة.

ووفقاً للموقع الإسباني فإن هناك اهتماماً كبيراً من قبل قطبي مانشستر إضافة لتشيلسي بضم هالاند، وهو ما يهدد رغبة ريال مدريد في حسم الصفقة.

وأوضح التقرير أن هالاند يعتبر هدفاً لا غنى عنه بالنسبة لريال الصيف، لكن حالة القلق التي تنتاب مسؤولي الملكي، سببها تفوق الأندية الإنجليزية في الجانب الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأندية عانت من أزمة مادية ضخمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وغياب الجماهير عن الملاعب، إلى أن البريميير ليغ تحديداً يمنح أموالاً باهظة للأندية المشاركة في المسابقة من حقوق بيع بث المباريات، حيث تم توزيع نحو 2 مليار و500 مليون يورو، مقابل مليار و400 مليون فقط لليغا.