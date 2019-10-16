ريال مدريد يخشى غياب مورديتش وبايل عن الكلاسيكو

يتعين على ريال مدريد الانتظار لمعرفة ما إذا كان صانع الألعاب لوكا مودريتش والجناح غاريث بايل سيكونان جاهزين لخوض قمته مع برشلونة في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل، وذلك بعد غيابهما عن تمارين الثلاثاء.

وخضع النجمان لتمارين فردية داخل قاعة اللياقة البدنية، للتعافي من إصابات تعرضا لها في تصفيات يورو 2020 بين منتخبي كرواتيا وويلز الأحد.

ويعول المدرب زين الدين زيدان على خدمات اللاعبين، قبل موقعة الكلاسيكو المنتظرة في 26 من الشهر الجاري على ملعب كامب ناو في كتالونيا.

وقال مدرب ويلز راين غيغز أن بايل كان يعاني من أوجاع في ربلة ساقه قبل انتهاء المباراة أمام كرواتيا بالتعادل (1-1) في كارديف ضمن منافسات المجموعة الخامسة، لكنه توقع أن يكون شداً عضلياً.

وأكد النادي الملكي أن مودريتش تعرض لاصابة بفخذه خلال المباراة "بعد الفحوص التي خضع لها لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص اصابته بكدمة في عضلات الفخذ".

ويحل ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، على ريال مايوركا السبت ثم على البارسا بعدها بأسبوع، وبينهما مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا على ملعب غالاتاساراي.

كما تعرض لاعب الوسط الهجومي لوكاس فاسكيز لاصابة وسيغيب على الأرجح عن المباراة القادمة.