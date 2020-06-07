ريال مدريد يخشى فقدان سانشو لصالح ليفربول

يحارب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول نظيره زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على توقيع جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

وأكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مساء السبت أن بطل أوروبا والعالم عاد للتفكير في ضم الدوري الإنجليزي ويضع عينه على التعاقد معه وخطفه من ريال في الفترة المقبلة.

ويعد سانشو منذ فترة من ضمن أهداف قطبي مانشستر، يونايتد وسيتي، لكن ليفربول قد تكون له الأفضلية في الصفقة بسبب ضمان مشاركته في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن الجناح الإنجليزي قد يرحب بفكرة الانتقال إلى ليفربول وقد ينال مشروع النادي إعجابه، مفيدةً بأن كلوب يقود الصفقة بعدما اتصل بالفعل بالجناح الشاب من أجل إقناعه.

وأخبر كلوب سانشو بأنه سينال مكاناً ضمن التشكيل الأساسي لليفربول الموسم القادم، مما يجعل فكرة الرحيل صوب مدريد مهددة بسبب تحركات المدرب الألماني.