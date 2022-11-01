ريال مدريد يخصص 70 مليون يورو لضم كانسيلو

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لتخصيص مبلغ ضخم يصل لنحو 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مطلباً رئيسياً لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في سعيه لإيجاد بديل للمخضرم داني كارفاخال كثير الإصابات.

كانسيلو يرتبط بعقدٍ مع سيتي حتى 2027

ويمتد العقد الذي يربط البرتغالي بمانشستر سيتي حتى صيف عام 2027، ويعد لاعباً لا غنى عنه بالنسبة للمدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا الذي سيتشبث به بالتأكيد.

وحتى لو نجح ريال في إقناع إدارة سيتي بالتخلي عن اللاعب، فسيتوجب على النادي الإسباني دفع مبلغ لا يقل عن 70 مليون جنيه