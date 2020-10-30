ريال مدريد يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، لتعزيز خط هجومه.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال، تريد الحصول على خدمات الهداف الأرجنتيني، من خلال صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها ثنائي الفريق الملكي، فينيسيوس جونيور، وإيسكو، إلى يوفي.

ويعتقد في ريال مدريد، أن ديبالا، قد يوافق على مغادرة ناديه، للخروج من ظل كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر حالياً النجم الأول لفريق السيدة العجوز.

وأشارت "آس" إلى أن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، مستعد لجعل ديبالا النجم الأول بحال ضمه.

وأفيد في وقت سابق، بأن يوفنتوس وديبالا، علقا المفاوضات بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني الذي ينتهي صيف عام 2022.

وتأتي أنباء رغبة ريال مدريد في التخلي عن نجمه الصاعد فينيسيوس، بعد أيام قليلة من "التحريض" عليه من قبل زميله في ريال مدريد، كريم بنزيمة.

ورصدت الكاميرات حديثاً جانبياً بين المهاجم الفرنسي ومواطنه فيرلان ميندي، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة ريال وبوروسيا مونشنغلادباخ التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن دوري الأبطال.

وطلب بنزيمة من ميندي عدم تمرير الكرة لزميلهما فينيسيوس، قائلاً: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".