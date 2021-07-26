ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة مبابي في أغسطس

يمني ريال مدريد النفس في ضم الهداف كيليان مبابي هذا الصيف من باريس سان جيرمان رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وأشار برنامج "ديبورتيس كواترو" الإسباني أن النجم الفرنسي الشاب الذي يدخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده مع الباريسي لا يرغب في تمديده على أن يستمر مع الفريق لحين انتهائه.

مبابي يريد الرحيل عن باريس دون إغضاب النادي

ولا يرغب النادي الملكي في إغضاب ناصر الخليفي وإدارة سان جيرمان، وسيتحرك بهدوء لتحريك الأمور.

وبات رافاييل فاران مدافع الملكي بصدد الرحيل إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو، وهو مبلغ سيستثمر لاستقطاب صاحب الـ 22 عاماً.

ويخطط ريال مدريد لجلب اللاعب مقابل 120-150 مليون يورو، مما سيدفع الباريسي بدوره لاستقطاب بول بوغبا وكريستيانو رونالدو.