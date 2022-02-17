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ريال مدريد يخطط لاستبدال أنشيلوتي ببوتشيتينو

منشور 17 شباط / فبراير 2022 - 06:54
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (يمين) وبوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (يمين) وبوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن القائمين على ريال مدريد يريدون استبدال المدير الفني الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد نهاية الموسم.

وكشفت الصحيفة المقربة من النادي الملكي أن الرئيس فلورنتينو بيريز استشاط غضباً بسبب التكتيكات الدفاعية العقيمة التي اتبعها أنشيلوتي خلال المواجهة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المنصرم في دوري الأبطال.

وسقط ريال في الثواني الأخيرة بهدفٍ قاتل حمل توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي لتصبح مهمته في حسم التأهل معقدة.

ويعد بوتشيتينو مدرب سان جيرمان المرشح الرئيسي لتولي مهمة الإشراف على الفريق المدريدي خلفاً لأنشيلوتي.

ورغم أن بيريز من أشد المعجبين بيورغن كلوب مدرب ليفربول، إلا أنه يدرك صعوبة جلبه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو خلال الفترة القادمة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً صدارة الدوري الإسباني، لكن مشواره في دوري أبطال أوروبا قد يصل إلى نهايته منذ دور الـ 16.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
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