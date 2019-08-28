ريال مدريد يخطط لتجديد عقد بنزيمة

نجح كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في إقناع إدارة الملكي بالحصول على عقد جديد عقب المستوى المميز الذي قدمه خلال أول مباراتين في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو وبلد الوليد على الترتيب.

وأحرز الفرنسي هدفاً أمام سيلتا فيغو وآخر ضد بلد الوليد، ليؤكد مجدداً أنه المهاجم الأفضل في الفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو .

وذكرت صحيفة "أي بي سي" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استقر على تجديد عقد بنزيمة، على الرغم من أن عقده الحالي سينتهي في يونيو 2021.