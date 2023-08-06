ريال مدريد يخطط لتقديم عرضه الرسمي لمبابي في هذا الموعد

تصدر مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، وخاصة بعد أن أعلن اللاعب عدم رغبته بالبقاء في النادي الفرنسي هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع بي إس جي الصيف المقبل، والنادي الباريسي لا يريد أن يخسره مجانًا في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن وجهته المقبلة هي ريال مدريد الذين يفضلون الانتظار والحصول عليه مجانًا في عام 2024.

ريال مدريد يحدد هذا الموعد لتقديم عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الريال سينتظر حتى 15 أغسطس 2023 لتقديم العرض الرسمي لضم كيليان مبابي هذا الصيف، وهو ما يتطلع إليه باريس سان جيرمان الذي قد يقبل العرض على الفور، بالتأكيد إذا كان المبلغ مجديًا بالنسبة للإدارة الباريسية.

وهذا يعني أن ريال مدريد لن يكون لديه مبابي في تشكيلة الفريق في أول مباراة في الموسم الجديد ضد نادي أتلتيك بيلباو، لكن يمكن أن يكون ضمن الفريق في أول مباراة خارج السانتياغو برنابيو أمام ألميريا في 19 أغسطس.