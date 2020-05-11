ريال مدريد يخطط لحسم مصير نجومه

تنتظر ريال مدريد مهمة كبرى هذا الصيف خاصة وأن عقود مجموعة من أبرز لاعبيه أوشكت على الانتهاء.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن عقود القائد سيرخيو راموس ولوكا مودريتش وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وكاسيميرو تنتهي في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للنادي الملكي هي تمديد عقد كاسيميرو حيث عرض عليه النادي بالفعل تمديد عقده حتى 2023 ويبدو البرازيلي في طريقه للموافقة.

لكن مصير راموس ومودريتش لم يتحدد بعد حيث من المتوقع أن يعرض عليهما ريال التجديد لموسم واحد فقط لكنهما يرغبان في البقاء لعامين على الأقل.

أما خاميس فمن المتوقع رحيله عن سانتياغو بيرنابيو هذا الصيف تجنباً لمغادرته دون مقابل عقب نهاية عقده في 2021.

وبالنسبة لمستقبل فاسكيز فإنه سيتحدد بناء على الصفقات التي سيبرمها النادي هذا الصيف حيث سيتحدد بعدها إذا كان ريال في حاجة لجهوده أم لا.