ريال مدريد يخطط لخطف بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة ريال مدريد مصممة على وضع خطة محكمة تجلب من خلالها النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويقدم صاحب الـ 27 عاماً عروضاً مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وقد عاد ليصبح لاعباً أساسياً ومحورياً في مخططات المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.

لكن "بيب" اعتاد على استبعاد أي لاعب مهما كانت قيمته بحال حصول أي تراجع في المستوى.

ونظراً لحدة التنافس على المراكز الأساسية، يسعى ريال مدريد لمحاولة إغراء نجم موناكو السابق بعقدٍ مناسب ينقله من خلاله إلى العاصمة الإسبانية.

ويعاني الملكي من تقدم أعمار نجومه في خط الوسط وعلى رأسهم توني كروس ولوكا مودريتش.

ويمتد عقد بيرناردو سيلفا مع النادي الإنجليزي حتى صيف عام 2025 وقد خاض مع الفريق حتى الآن 235 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 45 هدفاً، كما صنع 47 هدف آخر.

يذكر أن قيمة البرتغالي تبلغ حالياً 75 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".