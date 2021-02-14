ريال مدريد يخطط لخطف هالاند بعد تعقد صفقة مبابي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد حول اهتمامه إلى إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند بدلاً من كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي أدرك مدى صعوبة إتمام صفقة مبابي اقتصادياً في ظل تمسك بطل فرنسا بنجمه.

وكانت الصفقة ستكلف ريال مدريد ما يزيد عن 150 مليون يورو، دون احتساب راتب اللاعب والذي كان سيشكل مشكلة كبيرة إضافة لرواتب نجوم الفريق الآخرين.

ويتجاوز إجمالي إنفاق ريال مدريد على الأجور في الوقت الحالي 448 مليون يورو، في حين أن دخله وصل إلى 617 مليون يورو فقط بعد جائحة كورونا.

ويخطط الملكي لاستغلال حاجة دورتموند لموازنة أوضاعه اقتصادياً من خلال ضم هالاند مقابل 90 مليون يورو الصيف المقبل، مع حوالي 20 مليون على شكل إضافات بناءً على مشاركات وإنجازات اللاعب.

يذكر أن عقد هالاند مع دورتموند مستمر حتى موسم 2023-2024 مما يعني أن الفريق الألماني سيقاتل من أجل الحصول على أعلى سعر ممكن لبيعه.