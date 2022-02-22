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ريال مدريد يخطط للإعلان عن صفقة مبابي بعد نهاية الموسم

منشور 22 شباط / فبراير 2022 - 11:50
كيليان مبابي
كيليان مبابي

ما زالت إدارة ريال مدريد واثقة من التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

وسعى المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً للانتقال إلى النادي الإسباني الصيف الماضي، لكن إدارة سان جيرمان رفضت 3 عروض متتالية مغرية.

وتمسك الباريسيون بالنجم الشاب رغم بقاء موسم وحيد على عقده الحالي، على أمل إقناعه بالتمديد لفترة إضافية مع رفع أجوره.

ورفض مبابي حتى الآن جميع المحاولات لإطالة الفترة التي سيقضيها في ملعب بارك دي برانس مما يعني أنه سيرحل دون مقابل بعد انتهاء الموسم الجاري.

وتعتزم إدارة ريال مدريد الإعلان عن صفقة ضم الهداف الفائز بكأس العالم 2018 رسمياً بعد انتهاء الموسم وفقاً لموقع "جول" العالمي.

كيليان مبابي
كيليان مبابي
كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريد

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