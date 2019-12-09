ريال مدريد يخطط لمغادرة الدوري الإسباني

يخطط مسؤولو ريال مدريد لمغادرة الدوري الإسباني خلال السنوات القادمة، من أجل المشاركة في دوري أوروبي يضم خيرة الفرق الكبيرة في الدوريات الخمسة الكبرة في أوروبا.

ونقلت صحيفة "ذا سن" البريطانية، الأحد، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الذي تحدث بإيجاز عن فكرة فلورنتينزو بيريز، رئيس ريال، وحديثه مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول الأمر.

ويرغب النادي الملكي في الرحيل عن الدوري المحلي، مقابل مشاركته مع عدة فرق أخرى من إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، في دوري جديد يقام على مدار الموسم.

في المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هذه الفكرة بشكل قاطع، لأنها ستؤثر مباشرة على دوري أبطال أوروبا التي يجني منها أموالاً طائلة سنوياً.