ريال مدريد يدخل سباق استقدام لوكاكو

كشفت تقارير أن ريال مدريد يخطط لتدعيم خط هجومه بضم النجم روميلو لوكاكو في السوق الصيفي، إلى جانب كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

ووفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، يمتلك رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يمتلك قائمة باللاعبين "المستهدفين" في سوق الانتقالات الصيفي، تشمل كلاً من مبابي وهالاند، بالإضافة إلى لوكاكو.

ومن بين الأندية المتنافسة لضم البلجيكي، يبرز تشيلسي وبرشلونة، حيث حاول الأخير الحصول على خدمات اللاعب في السوق الشتوي.

ورغم هذه التقارير، قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي وهالاند معاً صعب للغاية، نظراً للقيمة المالية الضخمة التي ستخرج من خزينة النادي الملكي في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن لوكاكو خاض 85 مباراة بقميص إنتر ميلان خلال موسم ونصف تقريباً، وسجل 59 هدفاً، وصنع 13 هدفاً آخر.