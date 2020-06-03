ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع جايدون سانشو

كشفت تقارير عن دخول ريال مدريد في سباق التعاقد مع جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي صاحب الـ 20 عاماً بالعودة إلى إنجلترا من بوابة مانشستر يونايتد.

وانتقل سانشو إلى دورتموند صيف عام 2017، قادماً من مانشستر سيتي مقابل 7.84 مليون يورو.

بعدها أصبح الدولي الإنجليزي واحداً من أفضل لاعبي بوروسيا دورتموند وأوروبا، بتألقه هذا الموسم وتسجيله 20 هدفاً، وصناعة مثلها في 39 مباراة حتى الآن.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية في غلافها الرئيسي إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الدولي الإنجليزي بعد تألقه اللافت للأنظار.

بينما شددت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية على أن يونايتد سيجد منافسة شرسة للغاية على التعاقد مع هدفه الأول في سوق الانتقالات.

يذكر أن عقد سانشو سينتهي مع بوروسيا دورتموند صيف عام 2022.