ريال مدريد يدخل سباق ضم أوسيمين

دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي المطارد من قبل عمالقة أوروبا بحسب تقارير إعلامية.

ويبحث النادي الملكي عن مهاجم قادر على تسجيل الأهداف بمعدل ثابت، حتى يخلف الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة على المدى البعيد.

وقال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن الإدارة المدريدية اختارت بالتالي الهداف النيجيري الذي قاد نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي مؤخراً وللمرة الأولى منذ عام 1990.

أوسيمين مرشح لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

ومع بقاء بنزيمة (35 عاماً) مبدئياً في ملعب سانتياغو بيرنابيو حتى صيف عام 2024 على أقل تقدير، بات التفكير ببديل أمراً لا مفر منه.

وكثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لكن رفض اللاعب الانتقال إلى العاصمة الإسبانية الصيف المنصرم جعل فلورنتينو بيريز رئيس النادي يتردد في فكرة التقدم بعرض جديدٍ لضمه بعد انتهاء الموسم.

يذكر أن أوسيمين يحتل حالياً صدارة الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفاً، وستكون الفرصة أمامه لزيادة غلته حينما يلاقي نابولي خصمه إنتر ميلان الأحد المقبل.