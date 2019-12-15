ريال مدريد يدرس إعارة يوفيتش

كشفت تقارير إيطالية، أن ريال مدريد يفكر في إعارة مهاجمه لوكا يوفيتش في يناير، وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط على ضمه.

وانضم صاحب الـ 21 عاماً إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، قادماً من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 62 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يثبت جدارته في المشاركة أساسياً حتى الآن، حيث سجل هدفاً وحيداً في 12 مشاركة.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، قد يخرج الصربي معاراً في يناير بحثاً عن فرص أكبر للمشاركة، متطلعاً لاستعادة حاسته التهديفية من جديد.

وسجل يوفيتش هدفه الوحيد هذا الموسم ضد ليغانيس.

وفي الموسم الماضي، سجل يوفيتش 17 هدفاً في 32 مباراة في الدوري الألماني بقميص فرانكفورت، إضافة إلى 10 أهداف خلال 14 مباراة في يوروبا ليغ.