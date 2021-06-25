ريال مدريد يدرس التعاقد مع ريناتو سانشيز

يدرس ريال مدريد التعاقد مع ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل، بعد أدائه الرائع مع منتخب البرتغال في بطولة يورو 2020.

ونال أداء نجم الوسط مع بلاده وخاصةً أمام فرنسا إعجاب مسؤولي ريال مدريد مما دفعهم للتفكير بالتعاقد معه هذا الصيف.

ويرى ريال أن سانشيز قد يكون مناسباً لهذا المركز خاصةً أنه يلعب كصانع ألعاب وارتكاز دفاعي.

ولم يفقد البرتغالي في مواجهة فرنسا الكرة إلا مرة واحدة، وأحكم سيطرته على وسط الملعب، مما جعل الديوك تُعاني وتحديداً في الشوط الأول.

يُذكر أن سانشيز ساهم في حصول ليل على لقب الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، وشارك في 23 مباراة وسجل هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.