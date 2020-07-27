ريال مدريد يدرس التعاقد مع يوسف عطال

أشارت تقارير إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع يوسف عطال، نجم نيس، من أجل تعويض رحيل أشرف حكيمي هذا الصيف نحو إنتر.

وانتقل حكيمي إلى النيراتزوري مقابل قرابة 40 مليون يورو بعد انتهاء إعارته لبوروسيا دورتموند نهاية الموسم في ألمانيا.

وذكر موقع "le10sport" أن المدرب زين الدين زيدان يتابع عن قرب تطور عطال بعد الموسم المميز الذي قدمه، وعروضه القوية مع نيس.

ويملك ريال مدريد حالياً يمين الدفاع فقط داني كارفاخال، وسيعود ألفارو أودريوزولا من إعارته لبايرن ميونيخ، لكنه لا يدخل في حسابات زيدان وفقاً للتقارير.

وكشفت أنباء أن زيدان معجب بقدرة عطال على شغل أكثر من مركز على الناحية اليمنى، مما يعطيه مرونة كبيرة في اختياراته.

نقطة أخرى قد تشجع مدريد في التحرك نحو الدولي الجزائري هو أن سعره يقدر فقط بنحو 20 مليون يورو.

وشارك عطال في 14 مباراة فقط هذا الموسم بسبب معاناته مع الإصابة، وساهم في ثلاثة أهداف ما بين التسجيل والصناعة.