ريال مدريد يدرس العودة للتدريبات رغم مخاوف كورونا

أكد تقرير الأحد أن ريال مدريد يدرس جدياً العودة للتدريبات رغم المخاوف الحالية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن النادي الملكي يعد من أبرز أندية الليغا التي تفكر في العودة للتدريبات، وذلك بعد إعلان ريال سوسييداد عودته للتدريبات الثلاثاء القادم.

وكان ريال سوسييداد قد أعلن عن عودة لاعبيه للتدريب بمقر النادي بداية من يوم الثلاثاء، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التدريبات لن تكون جماعية.

وقال سوسييداد في بيان نقلته ”ماركا“، أنه في حال قرر اللاعبون إجراء التمارين في مقر النادي، يجب عليهم احترام إجراءات الوقاية الصحية لا سيما لجهة عدم المصافحة باليدين والحفاظ على مسافة فاصلة عن زملائهم والتدرب بشكل منفرد.

وأضافت أن مسؤولي ريال مدريد يناقشون حالياً إذا كان من الملائم العودة للتدريبات الآن، لا سيما أنهم يشعرون بالاستعداد للقيام بهذا الأمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان أول نادٍ في الليغا يدخل الحجر الصحي يوم 12 مارس الماضي، بعد إصابة لاعب كرة السلة تري تومبكينز بفيروس كورونا، وفرضت إدارة الميرينغي حينها قرار العزل على جميع أفراد فريق كرة السلة، بالإضافة لفريق كرة القدم والعاملين في النادي.

وأكدت "ماركا" أن الفريق الطبي بالنادي الملكي قد وضع بروتوكول وقاية خاص بالفريق، سيتم تنفيذه بمجرد العودة للتدريبات، حرصاً على سلامة اللاعبين وجميع أفراد الطواقم التدريبية.