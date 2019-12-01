ريال مدريد يدرس ضم أوباميانغ لتعزيز هجومه

كشف موقع "إل ديسمارك" أن إدارة ريال مدريد تخطط لضم مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ في الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن الملكي يتطلع لتعزز هجومه للموسم المقبل، ومن الممكن أن يشمل خاميس رودريغيز ضمن صفقة استقطاب المهاجم الغابوني الذي يبلغ من العمر 30 عاماً.

يذكر أن ريال مدريد يعتمد حالياً على أهداف نجمه كريم بنزيمة صاحب الـ 31 عاماً، مما يعني أن اختيار أوباميانغ لا يعد حلاً طويل الأمد بالنسبة للنادي الإسباني نظراً لتقارب الأعمار بين المهاجمين.