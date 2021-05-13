ريال مدريد يدك شباك غرناطة برباعية ويواصل مطاردة أتلتيكو

سحق ريال مدريد مستضيفه غرناطة بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد في النتيجة عبر لوكا مودريتش في الدقيقة 17، وأضاف رودريغو ثاني الأهداف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وقلص خورخي مولينا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 71، إلا أن ألفارو أودريوزولا سجل الهدف الثالث سريعاً للملكي في الدقيقة 75.

وبعد دقيقة واحدة، أضاف كريم بنزيمة الهدف الرابع.

رفع هذا الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 78 نقطة في المركز الثاني عقب سقوط برشلونة في فخ التعادل مع ليفانتي بثلاثة أهداف لكلٍ منهما.

وقلص ريال مدريد الفارق مع صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد إلى نقطتين فقط، في الوقت الذي يتبقى فيه مرحلتان على نهاية البطولة.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه أتلتيك بيلباو وفياريال في آخر مرحلتين من الليغا، فيما يخوض أتلتيكو مدريد مباراتين أسهل نسبياً أمام أوساسونا وريال بلد الوليد.