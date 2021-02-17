ريال مدريد يراقب كارمو

وضع ريال مدريد عينه على ديفيد كارمو، مدافع سبورتينغ براغا قي مسعاه لتعويض الرحيل المتوقع لقائده سيرخيو راموس نهاية الموسم.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن كشافي النادي الملكي تلقوا تقارير إيجابية للغاية حول المدافع فارع الطول (21 عاماً)، الذي كان قريباً من الانتقال في اليوم الأخير من السوق الشتوي الأخير إلى ليفربول، الذي يريد أيضاً تعويض خسارة فيرجيل فان دايك بداعي الإصابة.

ويرتبط كارمو بعقدٍ مع سبورتينغ براغا يمتد حتى صيف عام 2025 يحتوي شرطاً جزائياً بقيمة 40 مليون يورو.

وخاض المدافع البرتغالي حتى الآن 30 مباراة في الدوري المحلي، و6 مباريات في الدوري الأوروبي.