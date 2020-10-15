ريال مدريد يرجح غياب هازارد عن الكلاسيكو

استبعد الجهاز الفني لريال مدريد مشاركة إيدين هازارد في الكلاسيكو أمام برشلونة في 24 من الشهر الجاري، بسبب تخوفهم من تجدد الإصابة العضلية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، أن البلجيكي لن يلحق بالكلاسيكو هذا الشهر، رغم أنه يؤدي تدريباته العلاجية بوتيرة منتظمة مؤخراً.

ويخشى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال، انتكاسة جديدة لهازارد، لذلك سيعود اللاعب للمشاركة من جديد مطلع الشهر القادم.

يذكر أن هازارد تعرض لأكثر من إصابة خلال تواجده في ريال مدريد، مما أثر بالسلب على مسيرته سواء في الليغا أو دوري الأبطال.