ريال مدريد يرحب بالعروض المقدمة لشراء بيل وإيسكو

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيرحب بأي عروض مقدمة من أجل بيع النجمين غاريث بيل وإيسكو خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم.

ووصل اللاعبان إلى الأشهر الستة الأخرى من عقديهما مع النادي الملكي، مما سيدفع الإدارة للتركيز على التخلص منهما بمقابل مادي حتى لا يرحلا مجاناً بعد نهاية الموسم.

وينطبق الأمر ذاته على المخضرم مارسيلو إلا أن النادي لن يعمل على إبرام صفقات جديدة بحال بيع أي من الثلاثي خلال الأسابيع القادمة وفقاً للصحيفة المقربة من أروقة سانتياغو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني حالياً برصيد 46 نقطة من 19 مباراة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني من 18 لقاء.