ريال مدريد يرد على هجوم زيدان

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف ريال مدريد من تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق والتي أدلى بها خلال الساعات الماضية عبر صحيفة "آس".

جاء هذا وفقاً لصحف "آس"، و"ماركا" و"أي بي سي" في ردود متسقة على التصريحات التي هاجم فيها زيدان بضراوة إدارة الملكي.

ما هو موقف إدارة ريال مدريد الرسمي من تصريحات زيدان؟

كشفت الصحف أن إدارة ريال مدريد ترفض الخروج بشكل علني للرد على المدير الفني الفرنسي وعلى ما قاله من أمور تخص النادي وفترته الأخيرة في أروقته.

لكن الصحف نقلت موقف الإدارة التي رأت أن حجج زيدان تعاني من قصور شديد، بالأخص من حيث نقد نفسه.

كيف ترى إدارة ريال مدريد كلمات زيدان؟

ترى الإدارة أن أغلب ما قاله "زيزو" لا يعبر بشكل كبير عن حقيقة الأوضاع على أرض الواقع خلال الأشهر الأخيرة من علاقته مع النادي.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت الصحف أن المدرب الفرنسي نفسه هو الذي كان يهرب من صنع القرار في العديد من المناسبات.

بدورها، أكدت "أي بي سي" أن إدارة ريال مدريد طلبت من زيدان الاعتماد على الشباب، لكنه لم يقم بذلك إلا نهاية الموسم عندما كان مضطراً.

وذكرت أن المدرب فضل الاستعانة بالحرس القديم لتنفيذ أفكاره، لكن ذلك لم يعد بفائدة بسبب ابتعادهم عن المستويات التي قادتهم للظفر بالألقاب من قبل باستثناء لوكا مودريتش وتوني كروس.

ما الذي قاله زيدان؟

قال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية: "كنت أود أن تكون علاقتي بالنادي وبالرئيس خلال الأشهر الأخيرة مختلفة قليلاً. لم أطلب امتيازات، بالطبع لا، فقط أطلب تذكر ما حققناه.

"مسيرة المدرب في أي نادِ كبير الآن تمتد لموسمين لا أكثر، ولكي تدوم لفترة أطول فإن العلاقات الإنسانية ضرورية. إنها أهم من المال وأهم من الشهرة ومن كل شيء، عليك أن تهتم بها، لهذا السبب تألمت كثيراً عندما كنت أقرأ أني معرض للإقالة إذا خسرت المباراة القادمة، هذه الأنباء أساءت لي وللفريق بأكمله، لأن هذه الرسائل تم تسريبها عمداً إلى وسائل الإعلام، وخلقت جواً سلبياً مع الجميع وأثارت الشكوك".