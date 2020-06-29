ريال مدريد يرسل كوبو إلى ميلانو

أشارت تقارير في إسبانيا إلى إمكانية مغادرة تاكيفوسا كوبو لريال مايوركا الموسم القادم بسبب رغبة ريال مدريد في اكتساب الياباني لمزيد من الخبرات القارية.

وشارك الياباني الصغير الذي يلعب على سبيل الإعارة مع مايوركا هذا الموسم في 30 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" أن ريال مدريد لا يريد بقاء كوبو مع مايوركا في ظل اقتراب الفريق من الهبوط، ويريده أن يتواجد في وضعية أكثر تنافسية.

وأضاف التقرير أن أحد كبار المهتمين باللاعب هو ميلان، الفكرة التي تلقى قبولاً من مسؤولي النادي الملكي بسبب إمكانية مشاركة العملاق الإيطالي أوروبياً.

ميلان ينافس حالياً على بلوغ الدوري الأوروبي، وفوزه على روما مساء الأحد 2-0 لحساب السيري آ جعله يصبح سابعاً، وهو مركز مؤهل للمسابقة.

كوبو ليس اللاعب الوحيد من ريال مدريد الذي يحظى بإعجاب ميلان، لكن المفاوضات جارية من أجل محاولة ضم لوكا يوفيتش أيضاً على سبيل الإعارة بحسب التقارير.

ودأب الميرينغي في السنوات الماضية على إعارة لاعبيه الشبان أو بيعهم مع بند بأحقية الشراء لأندية أخرى كما حدث مع داني كارفاخال من أجل تدعيم مواهبهم وخبراتهم.