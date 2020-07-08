كشف تقرير أمس عن تطور جديد بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد مستقبلاً.

وقال برنامج «إل تشيرنغيتو» الإسباني أن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع الهداف الفرنسي في صيف 2022 مجاناً، عقب انتهاء عقده مع بطل الليغ 1.

وأشار إلى أن ريال مدريد يرصد مكافأة توقيع ضخمة لمبابي تبلغ 100 مليون يورو.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يضع مواطنه مبابي على رأس أولوياته لتعزيز خط الهجوم.

ولم تنجح إدارة باريس سان جيرمان حتى الآن في إقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد، مع تقارير تؤكد أنه ينوي الانتقال للعاصمة الإسبانية.