ريال مدريد يرغب بضم ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان

يطرق ريال مدريد باب ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن ريال يرغب في الحصول على توقيع الدولي البرازيلي ليزامل ديفيد آلابا الموسم القادم في الخط الخلفي.

وحسم النادي الإسباني مبدئياً صفقة آلابا بالاتفاق على ضمه ومن المقرر أن يعلن عن التوقيع معه خلال الأسابيع القادمة، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ.

وتحوم الشكوك حول مستقبل الثنائي رافاييل فاران وسيرخيو راموس مع الملكي في ظل عدم تجديد عقديهما حتى الآن.

وظهر إيدير ميليتاو بشكل مميز في الفترة الماضية مما جعله ينال ثقة الإدارة وسيبقى بالتالي في صفوف الميرينغي الموسم المقبل.

ويبدو أن راموس سيستمر هو الآخر في مدريد رفقة ميليتاو مما يعني أن النادي سيعمل على التعاقد مع بديل لفاران، ويرى في ماركينيوس إضافة قوية للخط الخلفي.

ويعيش ماركينيوس فترة رائعة في مسيرته ويقدم مردوداً مميزاً مما جعل ريال مدريد يرصد الحصول على بطاقته بعد نهاية الموسم.