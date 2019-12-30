ريال مدريد يرغب في تجديد عقد بنزيمة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد نجمه كريم بنزيمة، لفترة طويلة تضمن اعتزاله رفقة الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد الفرنسي سينتهي صيف 2021، لذلك يرغب النادي في تمديد وتحسين عقده.

وتابعت بأن إدارة الملكي تهدف إلى تجديد عقد بنزيمة لموسمين إضافيين، لينتهي بذلك صيف 2023، عندما يبلغ من العمر 35 عاماً، لينهي حينها مشواره في الملاعب رفقة الفريق.

وبالرغم من تقدم بنزيمة في السن، إلا أنه يقدم مؤخراً عروضاً مرضية، فخلال عام ونصف استطاع تسجيل 46 هدفاً، كما أنه يتمتع بلياقة بدنية كبيرة، ونادراً ما يعاني من إصابات أو يتغيب عن مباريات الملكي.

وشارك بنزيمة هذا الموسم بواقع 1948 دقيقة مما يجعله يحتل المركز الثاني على قائمة لاعبي ريال مدريد الأكثر خوضاً للمباريات.

ويسعى بطل أوروبا لتمديد عقد هدافه الفرنسي لتفادي احتمالية رحيله إلى أحد الأندية التي ترغب بالحصول على خدماته، مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون.

وكان بنزيمة قد انتقل لريال مدريد عام 2009، قادماً من ليون مقابل 35 مليون يورو.